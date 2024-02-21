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​Гари Невилл будет помогать «Манчестер Юнайтед» - он войдёт в спецкомитет

21 Февраля 2024 • 14:26 Комментировать

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл будет помогать «Манчестер Юнайтед» в реконструкции стадиона «Олд Траффорд» и его окрестностей. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TimesSport.

Отмечается, что Невилл войдёт в состав недавно сформированного специального комитета.

Стоит напомнить, что в декабре было объявлено о выкупе 25% акций «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом. В пресс-релизе сообщалось, что новый владелец выделит деньги на улучшение «Олд Траффорд». В последние годы в прессе не раз писали о том, что легендарный стадион находится в аварийном состоянии.

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