Диогу Жота прокомментировал свою травму

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота, который получил повреждение колена, посредством социальных сетей прокомментировал свою травму.

«Очередная плохая новость. Я буду бороться, чтобы вернуться на поле как можно скорее», - говорится в публикации футболиста.

В нынешнем сезоне Жота поучаствовал в 28 поединках «Ливерпуля». На счету португальского нападающего 14 забитых мячей и четыре результативные передачи.

По итогам 25 туров Премьер-лиги мерсисайдский клуб занимает первое место с 57 очками. В ближайшем матче подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Лутоном» на своем домашнем стадионе.