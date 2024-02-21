Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус пользуется большим спросом на трансферном рынке. Не исключено, что звездный бразилец сменит клубную прописку грядущим летом.

Как сообщает Todofichajes, заинтересованность в трансфере форварда проявляют два европейских гранда. В борьбе за игрока сойдутся «Ливерпуль» и французский «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что один из топ-клубов АПЛ готов заплатить за переход Винисиуса 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразилец сыграл 16 поединков. В его активе семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Стоимость Жуниора оценивается в 150 миллионов евро.