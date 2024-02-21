«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала»

«Манчестер Юнайтед» готовится взорвать трансферный рынок. Как стало известно Le10Sport, в поле зрения руководства «красных дьяволов» находится звездный бразилец Винисиус Жуниор, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Реал».

Манкунианцы готовы выделить на приобретение южноамериканца 200 миллионов евро и сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов Английской премьер-лиги. «МЮ» рассчитывает, что у Винисиуса возникнет конфликт с Килианом Мбаппе, из-за чего Жуниор может покинуть «Реал».

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий провел 16 матчей, в которых записал на свой счет семь голов и четыре ассиста.

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