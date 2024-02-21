Топ-5 клубов с наибольшей посещаемостью в сезоне-2023/24 — в лидерах немцы

Мюнхенская «Бавария» на данный момент является самой посещаемой командой в сезоне-2023/24, если учитывать только национальные чемпионаты.

По данным портала Transfermarkt, в среднем на гранд Бундеслиги ходят 59394 человек. Недалеко находится дортмундская «Боруссия» (57679). Тройку лидеров же неожиданно замыкает «Манчестер Юнайтед» (54629), который в этом сезоне не показывает каких-то выдающихся результатов, но болельщики продолжают верить в «красных дьяволов».

Топ-5 клубов с наибольшей посещаемостью в сезоне-2023/24:

1) «Бавария» - 59, 394;

2) «Боруссия» Д - 57,679;

3) «Манчестер Юнайтед» - 54, 626;

4) «Интер» - 51,806;

5) «Реал» Мадрид - 50, 900