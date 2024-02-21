Галлас: «В какой-то момент Аршавин расслабился, перестал требовать с себя большего»

Экс-защитник «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о карьере своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина.

Француз назвал российского нападающего очень талантливым футболистом, который мог добиться в своей карьере большего.

«Таких футболистов, как Аршавин, — единицы. Его четыре гола «Ливерпулю» я запомнил навсегда! Но любой игрок из того «Арсенала» скажет, что он мог добиться большего. Может быть, он просто в какой-то момент расслабился, перестал требовать с себя большего», — приводит слова Галласа Metaratings.

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» нападающий провёл 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.