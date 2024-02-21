«Манчестер Юнайтед» решил судьбу Амрабата

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим марокканского полузащитника Софьяна Амрабата, выступающего за «красных дьяволов» на правах аренды. Полноценный контракт хавбека принадлежит «Фиорентине».

Как сообщает Teamtalk, манкунианский гранд принял решение не выкупать африканца у флорентийского клуба по завершении арендного договора.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Амрабат поучаствовал в 12 матчах за команду Эрика тен Хага. Полузащитник не отметился результативными действиями, получив три желтые карточки. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ.