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Клопп рассказал, какая травма у Салаха

21 Февраля 2024 • 09:45 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно повреждения звездного нападающего команды Мохамеда Салаха.

«У Салаха проблема с задней поверхностью бедра. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нет ничего страшного, насколько мне известно, но нужно немного подождать», - передает слова немецкого специалиста This is Anfield.

Ранее стало известно, что из-за травмы Мохамед точно не сыграет в ближайшем поединке своей команды против «Лутона».

В нынешнем сезоне египетский нападающий поучаствовал в 28 матчах за «красных». На счету Салаха 19 голов и десять ассистов.

«Ливерпуль» потерял Салаха

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Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах ещё теги
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