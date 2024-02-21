Клопп рассказал, какая травма у Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно повреждения звездного нападающего команды Мохамеда Салаха.

«У Салаха проблема с задней поверхностью бедра. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нет ничего страшного, насколько мне известно, но нужно немного подождать», - передает слова немецкого специалиста This is Anfield.

Ранее стало известно, что из-за травмы Мохамед точно не сыграет в ближайшем поединке своей команды против «Лутона».

В нынешнем сезоне египетский нападающий поучаствовал в 28 матчах за «красных». На счету Салаха 19 голов и десять ассистов.

«Ливерпуль» потерял Салаха