Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Критикуемый тен Хаг подготовил игрока для сборной Англии: Почему Саутгейт должен вызвать Майну на Евро

22 Февраля 2024 • 09:15 Комментировать

Эрика тен Хага активно критикуют в этом сезоне, а он незаметно работает на перспективу «Манчестер Юнайтед». В частности, Кобби Майну добился такого прогресса, что может рассчитывать на поездку на Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает прорыв молодого хавбека.

Тен Хаг доверился Майну и не зря

Кобби Майну дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, но тогда он сыграл всего несколько минут в разных турнирах. Прорыва он добился уже по ходу нынешнего. Начало сезона Майну пропустил из-за травмы, а во время восстановления читал новости об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

«Красные дьяволы» не собирались отпускать своего таланта, а с конца ноября Майну стал игроком основного состава. 18-летний хавбек выигрывает конкуренцию у Амрабата, Мактоминея, Эриксена и всё чаще выходит на поле вместе с Каземиро. Кстати, в первом после восстановления матче против «Эвертона» Майну сыграл так, что Гари Невилл после игры отметил, что полузащитник скорее напоминал футболиста «Манчестер Сити», чем «Манчестер Юнайтед».

Майну отвечает в команде за контроль мяча в центре поля, а его умные передачи создают остроту у чужих ворот. Сам полузащитник уже успел забить дважды: сначала в поединке Кубка Англии с «Ньюпорт Таун», а затем в компенсированное время принёс победу над «Вулверхэмптоном» в Премьер-лиге.

Статистика – показатель. С Майну в составе «МЮ» в Премьер-лиге проиграл трижды, а выиграл шесть раз и приблизился к зоне Лиги чемпионов.

Саутгейт должен обратить внимание на Майну

Хавбек выступает так мощно, что в Англии стали активно поговаривать о том, что он должен оказаться в национальной команде. «Майну должен быть в следующем составе сборной Англии. Такой зрелости в хаотичных условиях мы давно не видели от английского футболиста. Впечатляет каждый раз, когда я наблюдаю за ним», – написал недавно Иан Райт в социальной сети.

Тем более что в середине поля у наставника сборной Англии Гарета Саутгейта есть повод для размышления. Джордан Хендерсон после отлучки в Саудовскую Аравию не может найти себя в Нидерландах. Саутгейт ездил лично смотреть на действия бывшего капитана «Ливерпуля», но тот в Амстердаме пока не впечатляет. Кэлвин Филлипс в «Вест Хэме» хотя бы начал играть, но всё ещё не похож на себя прежнего.

К счастью Саутгейта, в хорошей форме находится Райс, блистает Беллингем, но нужен кто-то ещё. Фил Фоден прекрасен, но он действует ближе к атаке. Трент Александер-Арнольд переквалифицировался в полузащитника, есть варианты с его одноклубником по «Ливерпулю» Кёртисом Джонсом и Конором Галлахером из «Челси».
Тем не менее кажется, что Майну в нынешней форме станет важным дополнением для сборной Англии. Уже в марте Саутгейт может вызвать хавбека, чтобы проверить его в товарищеских матчах с Бельгией и Бразилией.

Майну как продолжатель традиции

В сборной Англии уже становится традицией зажигать звёзды на крупных турнирах. В 1998-м на чемпионате мира блеснул юный Майкл Оуэн, в 2004-м шикарен был Уэйн Руни. Уже при Саутгейте на Евро-2020 был Фил Фоден, а на чемпионате мира год назад сверкал Джуд Беллингем.

Кобби Майну, которому в апреле стукнет 19 лет, вполне может стать новой звёздочкой англичан. Местную сборную считают одним из фаворитов Евро, но это вовсе не значит, что в её составе нет места игроку, о котором ещё недавно никто не знал.

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед АПЛ евро-2024 Эрик тен Хаг Кобби Майну ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
08:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп - об игре «Ливерпуля»: «Это был фейерверк с классными голами»
08:35 · Англия. Премьер-лига
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал самый великий футбольный клуб
04:58 · Англия. Премьер-лига
​Уолкотт: «Похоже, Артета не доверяет игрокам не из основы»
02:09 · Англия. Кубок лиги
Клопп – о финале Кубка Лиги с «Челси»: «Не считаю «Ливерпуль» явным фаворитом»
00:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил личный рекорд в АПЛ
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил о серьёзной травме Шоу
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл первый тайм «Лутон Таун», но в итоге разгромил соперника
00:18 · Англия. Премьер-лига
Пять игроков «Ливерпуля» забили 10+ голов в текущем сезоне – рекорд топ-5 лиг
21 Февраля
23:48 · Англия. Премьер-лига
У Эриксена появился новый вариант продолжения карьеры слухи
23:13 · Англия. Премьер-лига
Венгер оценил уровень Букайо Саки
22:49 · Англия. Премьер-лига
Рэтклифф: «Ни один из лондонских клубов нельзя сравнить с «Манчестер Юнайтед»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» присматривается к тренеру из АПЛ
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Лучший футбол»: Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал образцом игру «Манчестер Сити»
22:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть Пакета в «Манчестер Сити», «Вест Хэм» знает об интересе
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
Все новости
Рекомендуем