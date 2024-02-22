Критикуемый тен Хаг подготовил игрока для сборной Англии: Почему Саутгейт должен вызвать Майну на Евро

Эрика тен Хага активно критикуют в этом сезоне, а он незаметно работает на перспективу «Манчестер Юнайтед». В частности, Кобби Майну добился такого прогресса, что может рассчитывать на поездку на Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает прорыв молодого хавбека.

Тен Хаг доверился Майну и не зря

Кобби Майну дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, но тогда он сыграл всего несколько минут в разных турнирах. Прорыва он добился уже по ходу нынешнего. Начало сезона Майну пропустил из-за травмы, а во время восстановления читал новости об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

«Красные дьяволы» не собирались отпускать своего таланта, а с конца ноября Майну стал игроком основного состава. 18-летний хавбек выигрывает конкуренцию у Амрабата, Мактоминея, Эриксена и всё чаще выходит на поле вместе с Каземиро. Кстати, в первом после восстановления матче против «Эвертона» Майну сыграл так, что Гари Невилл после игры отметил, что полузащитник скорее напоминал футболиста «Манчестер Сити», чем «Манчестер Юнайтед».

Майну отвечает в команде за контроль мяча в центре поля, а его умные передачи создают остроту у чужих ворот. Сам полузащитник уже успел забить дважды: сначала в поединке Кубка Англии с «Ньюпорт Таун», а затем в компенсированное время принёс победу над «Вулверхэмптоном» в Премьер-лиге.

Статистика – показатель. С Майну в составе «МЮ» в Премьер-лиге проиграл трижды, а выиграл шесть раз и приблизился к зоне Лиги чемпионов.

Саутгейт должен обратить внимание на Майну

Хавбек выступает так мощно, что в Англии стали активно поговаривать о том, что он должен оказаться в национальной команде. «Майну должен быть в следующем составе сборной Англии. Такой зрелости в хаотичных условиях мы давно не видели от английского футболиста. Впечатляет каждый раз, когда я наблюдаю за ним», – написал недавно Иан Райт в социальной сети.

Тем более что в середине поля у наставника сборной Англии Гарета Саутгейта есть повод для размышления. Джордан Хендерсон после отлучки в Саудовскую Аравию не может найти себя в Нидерландах. Саутгейт ездил лично смотреть на действия бывшего капитана «Ливерпуля», но тот в Амстердаме пока не впечатляет. Кэлвин Филлипс в «Вест Хэме» хотя бы начал играть, но всё ещё не похож на себя прежнего.

К счастью Саутгейта, в хорошей форме находится Райс, блистает Беллингем, но нужен кто-то ещё. Фил Фоден прекрасен, но он действует ближе к атаке. Трент Александер-Арнольд переквалифицировался в полузащитника, есть варианты с его одноклубником по «Ливерпулю» Кёртисом Джонсом и Конором Галлахером из «Челси».

Тем не менее кажется, что Майну в нынешней форме станет важным дополнением для сборной Англии. Уже в марте Саутгейт может вызвать хавбека, чтобы проверить его в товарищеских матчах с Бельгией и Бразилией.

Майну как продолжатель традиции

В сборной Англии уже становится традицией зажигать звёзды на крупных турнирах. В 1998-м на чемпионате мира блеснул юный Майкл Оуэн, в 2004-м шикарен был Уэйн Руни. Уже при Саутгейте на Евро-2020 был Фил Фоден, а на чемпионате мира год назад сверкал Джуд Беллингем.

Кобби Майну, которому в апреле стукнет 19 лет, вполне может стать новой звёздочкой англичан. Местную сборную считают одним из фаворитов Евро, но это вовсе не значит, что в её составе нет места игроку, о котором ещё недавно никто не знал.

Роман Андреев