Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему ведущий полузащитник команды Кевин де Брёйне не сыграл в перенесенном матче 18-го тура Премьер-лиги против «Брентфорда» (1:0).

«Кевин в порядке, это была профилактика. Он сказал перед матчем, что некомфортно чувствует себя, поэтому мы решили не рисковать», - передает слова испанского специалиста инсайдер Сэм Ли в своих социальных сетях.

Напомним, что де Брёйне долгое время находился в лазарете из-за повреждения. Он залечивал травму около четырех месяцев.

В текущем сезоне бельгийский хавбек провел десять матчей, в которых отметился двумя голами и восемью ассистами.

Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира