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«Манчестер Юнайтед» решил, за сколько продаст Рэшфорда

21 Февраля 2024 • 09:09 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» определились с суммой, которую хотят выручить с продажи форварда Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщил журналист Доминик Бут.

Как стало известно источнику, манкунианский топ-клуб запросит за трансфер 26-летнего нападающего не менее 100 миллионов фунтов. Среди претендентов на Маркуса назывался французский «ПСЖ». Парижский гранд рассматривает Рэшфорда в качестве замены Килиану Мбаппе, который летом присоединится к мадридскому «Реалу».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 70 миллионов. Трудовой договор игрока рассчитан до середины 2028 года.

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