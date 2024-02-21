«Манчестер Юнайтед» решил, за сколько продаст Рэшфорда

В «Манчестер Юнайтед» определились с суммой, которую хотят выручить с продажи форварда Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщил журналист Доминик Бут.

Как стало известно источнику, манкунианский топ-клуб запросит за трансфер 26-летнего нападающего не менее 100 миллионов фунтов. Среди претендентов на Маркуса назывался французский «ПСЖ». Парижский гранд рассматривает Рэшфорда в качестве замены Килиану Мбаппе, который летом присоединится к мадридскому «Реалу».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 70 миллионов. Трудовой договор игрока рассчитан до середины 2028 года.