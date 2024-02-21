​Аканджи: «Мы отреагировали»

В отложенном матче английского чемпионата «Манчестер Сити» сумел добиться победы над «Брентфордом», единственный гол записал на свой счет норвежский нападающий Эрлинг Холанн. События матча прокомментировал защитник «горожан» Мануэль Аканджи, он признал, что победа далась непросто.

- Было непросто. Играть против «Брентфорда» сложно. Заметьте, забить нам удалось только в контратаке, да и то, после ошибки защитника. Но и мы не оставили им особых шансов что-либо создать, владея мячом. Мы отреагировали на неудачу в уик-энд, - цитирует слова Аканджи BBC Sport.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».