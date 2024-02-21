​Бобб: «Холанн - лучший в мире»

В отложенном матче английского чемпионата «Манчестер Сити» сумел добиться победы над «Брентфордом», единственный гол записал на свой счет норвежский нападающий Эрлинг Холанн. Итоги игры прокомментировал полузащитник команды Хосепа Гвардиолы - Оскар Бобб:

- Нам противостояла очень сильная, боеспособная команда. Но у нас есть Холанн, он - лучший в мире. Я не могу поверить, что он всего лишь на три года старше меня. Играть рядом с такими футболистами - это какое-то сумасшествие в хорошем смысле слова, - цитирует слова Бобба BBC Sport.

В следующем матче чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».