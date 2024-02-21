​Оньека: «Разочарованы поражением»

В отложенном матче английского чемпионата «Брентфорду» пришлось съездить в Манчестер и сыграть там с подопечными Хосепа Гвардиолы - чемпионами Англии и Европы, «Манчестер Сити». «Брентфорд» старался держаться молодцом, но все равно пропустил и проиграл. Нигерийский полузащитник клуба Франк ОНьека не скрывает разочарования таким итогом матча:

- Разочаровывающее поражение. Мне кажется, что сыграли мы хорошо, но не смогли выиграть. У нас был игровой план, я присоединялся к атакам по возможности, мы рассчитывали что-то получить в этой игре, но остается только сделать правильные выводы и готовиться к следующей игре, - цитирует слова Оньека BBC Sport.