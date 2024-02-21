Франк – о поражении от «Манчестер Сити»: «Я горжусь, нам просто не повезло»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк похвалил игроков своей команды за выступление в матче против «Манчестер Сити».

«Горожане» добыли минимальную победу благодаря голу, забитому на 71-й минуте. Автором единственного взятия ворот стал Эрлинг Холанн, воспользовавшийся ошибкой гостей.

«Я очень горжусь. Мы мало что позволили «Манчестер Сити» до пропущенного гола. Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию в обороне. Игроки великолепно себя проявили, нам просто не повезло. Мы не можем делать таких подарков Холанну... Если не считать этот эпизод, нам удалось его найтрализовать», – приводит BBC комментарии Франка.