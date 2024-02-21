Гвардиола – о победе над «Брентфордом»: «Во втором тайме у нас были проблемы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил выступление своей команды в матче против «Брентфорда».

Встреча завершилась победой действующих чемпионов с минимальным счётом. Автором единственного гола стал Эрлинг Холанн, забивший на 71-й минуте игры.

«Против команды Томаса Франка было и всегда будет сложно играть. Мы здорово провели первый тайм, но были не так хороши во втором – у нас возникли некоторые проблемы.

Сегодня мы создали много шансов, если учесть, как трудно это делать против «Брентфорда». Мы провели хорошую игру, я доволен результатом. Наши игроки продолжают делать невероятные вещи уже много лет», – цитирует BBC Гвардиолу.