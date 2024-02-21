Гвардиола оценил игру Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры нападающего Эрлинга Холанна.

Гол норвежца принёс «горожанам» минимальную победу над «Брентфордом» в матче Премьер-лиги.

«Никогда не критикуй своего лучшего бомбардира – он обязательно заставит тебя замолчать. Он вернулся после двухмесячного отсутствия, прошёл через трудности. Он всегда представляет угрозу для соперников. Нам необходимы такие игроки», – заявил в послематчевом интервью Гвардиола.

Сегодняшний забитый мяч стал для Эрлинга Холанна 17-м в нынешнем розыгрыше АПЛ. 23-летний форвард лидирует в списке бомбардиров, опережая Мохамеда Салаха (15).