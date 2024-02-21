Льорис поделился мнением о Постекоглу, при котором перестал играть в «Тоттенхэме»

Бывший голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал, что думает об Анге Постекоглу.

Француз окончательно лишился места в составе «шпор» перед началом нынешнего сезона, когда команду возглавил австралийский специалист. В январе вратарь перебрался в «Лос-Анджелес» после 11 с половиной лет выступления в «Тоттенхэме».

«Хоть я и не был вовлечён в процесс в последние полгода, мне было интересно наблюдать за подходом Анге. Я не удивлён тем, какое влияние он оказал, и со временем всё может стать ещё лучше.

Быть болельщиком «Тоттенхэма» сейчас большое удовольствие, поскольку команда играет в потрясающий футбол. Не терпится увидеть, каков предел возможностей «Тоттенхэма» при Анге», – цитирует The Spurs Express Льориса.