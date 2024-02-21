​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда

«Манчестер Сити» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает TodoFichajes, «горожане» входят в число клубов, которым интересен нападающий Рафаэл Леау из «Милана». Гранд Премьер-лиги готов заплатить за звезду «россонери» 100 миллионов евро. Это минимальный ценник, который готов рассмотреть итальянский клуб. При этом в действующем контракте 24-летнего португальца прописаны отступные в 150 миллионов евро.

Отмечается, что работа под руководством Хосепа Гвардиолы может стать важным фактором при выборе Леау нового клуба. Интерес к нападающему также проявляют «ПСЖ» и «Челси».