Эдерсон повторил рекорд Харта по «сухим» матчам за «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон находится в шаге от абсолютного рекорда клуба по матчам без пропущенных голов.

Бразилец помог «горожанам» обыграть «Брентфорд» в матче Премьер-лиги (1:0). Согласно данным Squawka, на счету 30-летнего вратаря теперь 109 игр «на ноль» в рамках чемпионата – повторение клубного рекорда, принадлежащего Джо Харту. Важно, что англичанин при этом провёл 266 матчей, а нынешний страж ворот команды Хосепа Гвардиолы – 241.

Эдерсон перебрался в «Манчестер Сити» в 2017 году из португальской «Бенфики». Он пропустил 23 мяча в 24 встречах текущего розыгрыша АПЛ, проведя восемь «сухих» матчей.