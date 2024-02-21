​Холанн оторвался от Салаха в гонке бомбардиров АПЛ

Во вторник вечером «Манчестер Сити» проводил домашний матч против «Брентфорда» в рамках Премьер-лиги Англии. Команда Хосепа Гвардиолы смогла забить всего лишь один гол, но его хватило для победы – 1:0. Автором результативного удара стал звёздный нападающий Эрлинг Холанн.

Теперь на счету Эрлинга Холанна 17 голов в текущем чемпионате Англии. Норвежец ушёл в отрыв от форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, забившего в сезоне АПЛ 15 раз.

Следующий матч Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 24 февраля, - против «Борнмута» на поле соперника. На текущий момент команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице.

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