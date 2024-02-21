Гол Холанна принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

Полтора тайма «Брентфорд» сдерживал натиск «Манчестер Сити» в гостевом матче 18-го тура Премьер-лиги и всё же пропустил. Удивительно, но «горожане» были пассивны впереди и первый момент создали на 30-й минуте, когда Хулиан Альварес от линии штрафной едва не попал в дальний угол. Корнер, и Рубен Диаш бил головой с угла вратарской, и голкипер чудом выручил. Оскар Бобб на паузе подготовил удар в штрафной и послал мяч мимо вратаря, но Бен Ми на ленточке его остановил. Фрэнк Ониика ответил ударом головой под перекладину - парировано. Вторая половина встречи получилась не такой острой. Но на 70-й минуте Альварес бросил в отрыв Эрлинга Холанна, тот убежал к воротам мимо упавшего защитника и открыл счет ударом сходу в левый нижний угол - 1:0.

«Манчестер Сити» на очко опережает «Арсенал» и столько же уступает лидирующему «Ливерпулю». «Пчёлы» - 14-е.