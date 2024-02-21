Холанн повторил уникальное достижение Кейна в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился забитым мячом в матче против «Брентфорда».

Норвежец вывел «горожан» вперёд в сегодняшнем поединке Премьер-лиги, поразив ворота на 71-й минуте. Таким образом, по данным Opta, Холанн забивал всем командам, с которыми встречался в рамках АПЛ (21 из 21). Среди всех игроков, противостоявших хотя бы двум командам в матчах Премьер-лиги, подобное удавалось только экс-звезде «Тоттенхэма» Гарри Кейну – он огорчал всех 32 соперников, с которыми встречался.

В активе Эрлинга Холанна 17 взятий ворот в 20 встречах текущего розыгрыша чемпионата Англии.