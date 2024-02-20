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«Челси» заинтересован в покупке нападающего «Астон Виллы»

20 Февраля 2024 • 23:48 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм
отменен

«Челси» хочет приобрести форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

По информации журналиста Экрема Конура, руководство «аристократов» планирует в будущем обратиться в бирмингемский клуб с оффером по нападающему.

Источник отмечает, что при этом игрок не является приоритетным вариантом, так как «синие» готовы побороться за более статусных футболистов. При этом лондонцы могут столкнуться с проблемами при соблюдении финансового фэйр-плей, если не продадут кого-нибудь предстоящим летом.

Действующее соглашение бомбардира рассчитано до лета 2028 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Уоткинса составляет 60 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси АПЛ Астон Вилла Олли Уоткинс ещё теги

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