«Челси» заинтересован в покупке нападающего «Астон Виллы»

«Челси» хочет приобрести форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

По информации журналиста Экрема Конура, руководство «аристократов» планирует в будущем обратиться в бирмингемский клуб с оффером по нападающему.

Источник отмечает, что при этом игрок не является приоритетным вариантом, так как «синие» готовы побороться за более статусных футболистов. При этом лондонцы могут столкнуться с проблемами при соблюдении финансового фэйр-плей, если не продадут кого-нибудь предстоящим летом.

Действующее соглашение бомбардира рассчитано до лета 2028 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Уоткинса составляет 60 миллионов евро.