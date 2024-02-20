Бывший полузащитник московского «Динамо», а ныне игрок атаки «Фенербахче» поляк Себастиан Шиманьски вызвал интерес у двух клубов из пяти сильнейших лиг Европы. Речь идёт про лондонский «Тоттенхэм» и леверкузенский «Байер».

По информации журналиста Экрема Конура, летом оба клуба готовы предложить «Фенеру» порядка 30 млн евро за футболиста.

Напомним, что Шиманьски оказался в «Фенербахче» летом 2023 года. Атакующий полузащитник в этом сезоне забил за «Фенер» уже 12 голов, а также отдал 14 голевых передач во всех турнирах. Шиманьски находится в самом расцвете сил – игроку лишь 24 года.