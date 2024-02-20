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«Манчестер Сити» забил всего один гол, нанеся 48 ударов в последних трёх таймах

20 Февраля 2024 • 23:27 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Брентфорд
1 1.18 X 7.80 2 17.00
2-й тайм

«Манчестер Сити» испытывает трудности с реализацией голевых моментов.

«Горожане» спаслись от поражения в недавнем поединке с «Челси» лишь в концовке, когда отличился Родри (1:1). В первом тайме сегодняшнего матча против «Брентфорда» команда Хосепа Гвардиолы нанесла впечатляющие 17 ударов по воротам, однако счёт до перерыва так и не был открыт. Как отмечает журналист Саймон Байковски, за последние полтора матча «Манчестер Сити» пробил по воротам в общей сложности 48 раз, забив при этом всего однажды.

Следить за событиями второго тайма встречи «Манчестер Сити» – «Брентфорд» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

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