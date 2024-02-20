Линекер: «Гаскойн испражнялся в общую ванну – смеха ради»

Экс-нападающий «Барселоны» Гари Линекер вспомнил несколько примечательных случаев про Пола Гаскойна, с которым они вместе выступали за сборную Англии.

«Он иногда испражнялся в большую общую ванну. Мы покрытые грязью и всем остальным, все вместе прыгали туда», – цитирует бывшего игрока издание Daily Mail.

Линекер отметил, что Гаскойн делал это только ради смеха. По его словам, никогда нельзя было понять, шутит он или нет.

Напомним, что за свою карьеру Гаскойн выступал за многие английские клубы, а также в Италии и Шотландии. Пол также становился лучшим игроком в чемпионате Англии.