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Бергвалл – об обвинениях «Барселоны»: «Обо мне могут говорить что угодно»

20 Февраля 2024 • 22:17 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм
отменен

Будущий новичок «Тоттенхэма» Лукас Бергвалл высказался о ситуации с несостоявшимся переходом в «Барселону».

«Сине-гранатовые» были близки к договорённости с 19-летним полузащитником «Юргордена», однако «Тоттенхэму» удалось в последний момент переубедить шведа. Как позднее сообщалось в СМИ, представители «Барселоны» решили, что игрок использовал их интерес в своих целях – таким образом он хотел получить более выгодное предложение, чего в итоге и добился.

«Они могут говорить обо мне что угодно, – комментирует эту информацию сам Бергвалл. – Я знаю, что поступил правильно», – приводит журналист Аласдейр Голд слова юного хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юргорден Барселона Лукас Бергвалл ещё теги

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