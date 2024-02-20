Гвардиола: «Манчестер Сити» горит желанием побеждать, несмотря на все былые успехи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что его команда не страдает от нехватки мотивации.

Сегодня в 22:30 по московскому времени стартует поединок «горожан» против «Брентофорда». В случае победы коллектив Гвардиолы поднимется на второе место в турнирной таблице АПЛ, а отставание от лидирующего «Ливерпуля» сократится до одного очка.

«Сейчас мы показываем отличный футбол, но не менее важно и то, что я вижу явное желание у своих игроков – они отчаянно жаждут побеждать. Очень приятно это видеть, учитывая все успехи, которых мы добились в предыдущих сезонах», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардиолы.