Фоден, Родри и Холанн – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Брентфордом»

Во вторник вечером в Манчестере состоится отложенный матч 18 тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» примет дома лондонский «Брентфорд». За час до матча пресс-служба «горожан» опубликовала стартовый состав, выглядит он следующим образом:

Эдерсон, Уокер (к), Стоунс, Диаш, Аканджи, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Альварес, Бобб, Холанн.

Напомним, что возможная победа не выведет «Сити» на первое место в АПЛ, ибо отставание от «Ливерпуля» с 57 баллами составляет четыре очка. Тем не менее, успех поможет «Сити» обогнать идущий вторым с 55 баллами «Арсенал».

Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт наш портал. Стартуем в 22:30 по Москве!