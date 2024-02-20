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«Барселона» следит за хавбеком «Штутгарта» слухи

20 Февраля 2024 • 21:34 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Полузащитник «Штутгарта» Рауль Паула может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, 20-летний хавбек нравится президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте. При этом сообщается, что играть в «Барселоне» — мечта Паулы.

Источник утверждает, что «Барселона» — не единственный претендент на молодого футболиста. Отмечается, что в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Паула принял участие в 21 матче за вторую команду «Штутгарта», забил 13 голов и записал на свой счет пять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 300 тысяч евро.

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