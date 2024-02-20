Защитник «Байера» Фримпонг заявил, что готов перейти в «Ливерпуль»

Игрок немецкого «Байера» Жереми Фримпонг отреагировал на информацию о том, что он может перебраться в английский «Ливерпуль».

Как заявил футболист, «Ливерпуль» является великим клубом, за который хотят выступать многие. Поэтому он не против рассмотреть возможность трансфера в будущем, передаёт издание Liverpool Echo.

Добавим, что Фримпонг - сейчас один из лидеров леверкузенского клуба. Главный тренер «аптекарей» Хаби Алонсо часто доверяет Жереми место в основном составе. В свою очередь, защитник отплачивает результативной игрой.

«Байер» после 22 туров располагается на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда набрала 58 баллов.