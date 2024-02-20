«Челси» нацелился на двух футболистов «Лилля»

Английский «Челси» собирается укрепить свой состав в летнее трансферное окно.

По данным в соцсетях от журналиста Экрема Конура, «аристократы» нацелились на форварда «Лилля» Джонатана Дэвида и игрока обороны «догов» Лени Йоро.

Сотрудники лондонского клуба в скором времени начнут обсуждения условий потенциальных трансферов с французской командой.

Также сообщается, что на футболистов претендуют и другие европейские клубы, которые готовы составить конкуренцию «Челси».

Добавим, что лондонцы после 25 туров в чемпионате Англии располагаются на 10-й позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 35 баллов.