Гуйе рассказал, как Месси шутил над ним за просмотр матчей «Эвертона»

Футболист английского «Эвертона» Идрисса Гуйе вспомнил примечательный случай, связанный с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Игроки вместе выступали за французский «ПСЖ».

«Мне было очень тр.удно, так как мы часто проигрывали, а он говорил: «Бро, видишь, «Эвертон» проигрывает и играет не очень». Но это было забавно», – приводит слова хавбека издание Mirror

Также Идрисса рассказал, что приглашал в ливерпульский клуб немецкого вингера Юлиана Дракслера, однако он ответил отказом.

В свою очередь нападающий парижан Килиан Мбаппе любил смотреть игры «ирисок» и даже что-то для себя отмечал.