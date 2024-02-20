​Трансферные возможности «Манчестер Юнайтед» ограничены – известна причина

Информация о том, что «Манчестер Юнайтед» с размахом планирует провести трансферное лето, пока не подтверждается. Как сообщает The Telegraph, возможности «красных дьяволов» на рынке будут ограничены из-за ситуации с финансовым fair play.

Отмечается, что за последние три трансферных лета «МЮ» потратил около 555 миллионов фунтов и почти не получил денег за счёт значимых продаж. Словом, компании INEOS будет сложно вести работу по усилению состава, особенно если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов.

Ранее появлялись сообщения о том, что «Манчестер Юнайтед» сможет потратить на трансферы 250-300 миллионов евро.

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