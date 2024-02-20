Нидерландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг может перебраться в другой клуб в летнее трансферное окно.

По сведениям журналиста Экрем Конура, на данный момент на 23-летнего футболиста претендуют три европейских гранда — «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Источник отмечает, что Фримпонг хотел бы попробовать свои силы в Англии, поэтому склоняется к переезду на туманный Альбион. При этом сообщается, что на трансфере защитника «Байер» планирует заработать как минимум 60 миллионов евро.

В текущей кампании Фримпонг принял участие в 28 встречах с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором десяти ассистов.

После 22 туров «Байер» находится на вершине турнирной таблице Бундеслиги, сумев набрать 58 очков.