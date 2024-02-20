​«Один из величайших»: Клопп отреагировал на отставку Ходжсона

Рой Ходжсон покинул должность главного тренера «Кристал Пэлас», о чём было объявлено накануне. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Ах, Рой! Я несколько раз говорил, что не понимаю, почему он до сих пор делает эту работу. Он один из величайших людей, которых я когда-либо встречал в этом деле. Человек полный опыта. Вначале он был законодателем моды, сохранял свои идеи. Так всегда происходит. Когда дела идут не очень хорошо, люди забывают, какие хорошие времена были раньше. Кто-то кричал, что нужно его уволить из «Кристал Пэлас», определённо забывая, какую работу он проделывал ранее.

Надеюсь, у него всё будет хорошо. На прошлой неделе мы узнали, что ему стало плохо на тренировке. Это был шок. Я желаю ему здоровья и всего наилучшего. Это самое главное. Мне он очень нравится», - сказал Клопп журналистам.