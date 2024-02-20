​​«Манчестер Юнайтед» может потратить 250-300 млн евро на трансферы

«Манчестер Юнайтед» готовится к активной работе на трансферном рынке после того, как Джим Рэтклифф выкупил 25% акций клуба. Как сообщает Football Transfers, «красные дьяволы» потенциально смогут инвестировать в подписание новичков от 250 до 300 миллионов евро. При этом окончательная сумма будет зависеть от того, сможет ли команда квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Отмечается, что новый руководитель «Манчестер Юнайтед» постарается улучшить финансовое положение клуба, чтобы иметь возможность усилить состав. При этом Рэтклифф хочет видеть в команде не только молодых игроков, но и тех, кто имеет опыт выступлений в Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» может взорвать рынок – на прицеле Кейн и ещё одна звезда