​«Манчестер Юнайтед» может взорвать рынок – на прицеле Кейн и ещё одна звезда

Джим Рэтклифф недавно выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед». В клубе теперь строят планы по усилению состава команды. Как стало известно Football Transfers, «красные дьяволы» сохраняют интерес к двум звёздным футболистам – к нападающему Гарри Кейну и полузащитнику Френки де Йонгу. Манкунианцы могут попытаться подписать англичанина и нидерландца летом.

«Манчестер Юнайтед» активно боролся за Кейна прошлым летом, но форвард в итоге перебрался в «Баварию». «Красные дьяволы» будут готовы снова сделать предложение 30-летнему игроку, если он захочет вернуться в Премьер-лигу Англии.

26-летнего де Йонга слухи тоже не впервые связывают с «Манчестер Юнайтед». Ранее нидерландец уже работал с Эриком тен Хагом в «Аяксе».