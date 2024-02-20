​«Манчестер Сити» и Холанн: клуб может пойти на важный шаг

В последнее время слухи продолжают связывать Эрлинга Холанна с «Реалом», но «Манчестер Сити» не планирует расставаться с норвежцем. Согласно данным журналиста Лу Мартина, «горожане» сейчас рассматривают возможность продления контракта с 23-летним Холанном. Клуб может пойти на важный шаг, ведь новый контракт наверняка оградит звёздного игрока от интереса из Мадрида.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн поучаствовал в 27 матчах. В них нападающий забил 21 гол и отдал шесть голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 180 миллионов евро. Действующий контракт Холанна рассчитан до середины 2027 года.

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