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Гюндоган рассказал, какие у него сейчас отношения с Гвардиолой

20 Февраля 2024 • 16:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.18 X 7.80 2 17.00
Через 5 ч. 49 мин.

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, какие у него сейчас отношения с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Напомним, под руководством испанца хавбек отыграл 7 лет в Англии и выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов.

«В последнее время мы не общались, но в прошлом году во время наших разговоров он сказал: «Если вам когда-нибудь понадобится что-нибудь из Барселоны, моя семья там. Не стесняйтесь обращаться ко мне». Пеп остаётся связан с «Барселоной» и является страстным болельщиком команды. Его привязанность к клубу очевидна в его словах и действиях», – сказал Гюндоган в интервью DPA.

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Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган ещё теги

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