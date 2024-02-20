Гюндоган рассказал, какие у него сейчас отношения с Гвардиолой

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, какие у него сейчас отношения с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Напомним, под руководством испанца хавбек отыграл 7 лет в Англии и выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов.

«В последнее время мы не общались, но в прошлом году во время наших разговоров он сказал: «Если вам когда-нибудь понадобится что-нибудь из Барселоны, моя семья там. Не стесняйтесь обращаться ко мне». Пеп остаётся связан с «Барселоной» и является страстным болельщиком команды. Его привязанность к клубу очевидна в его словах и действиях», – сказал Гюндоган в интервью DPA.