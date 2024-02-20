«Арсенал» нацелился на одного из лучших атакующих игроков АПЛ

Лондонский «Арсенал» добавил в свой шорт-лист нападающего из «Астон Виллы». Речь идёт о лучшем бомбардире команды Унаи Эмери в лице Олли Уоткинса, который проводит самый результативный сезон в карьере.

По информации от Fichajes, руководство «Арсенала» рассматривает вариант с летней покупкой 28-летнего форварда, который проводит свою четвёртую кампанию в составе «Астон Виллы».

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Уоткинс отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Это один из лучших показателей в чемпионате по системе гол + пас.

«Трансфермаркт» оценивает Уоткинса в 60 миллионов евро.