Уокер: «Манчестер Сити» до конца будет бороться во всех турнирах

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Мы боремся с двумя сильными клубами — «Арсенал» и «Ливерпуль». Заявление Клоппа об уходе придало сил «Ливерпулю», и теперь команда хочет достойно проводить тренера. Однако я уверен, что мы до конца будем бороться во всех турнирах», — цитирует Уокера beIN Sports.

На данный момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», в копилке которого 57 очков. Преследователи мерсисайдцев — «Арсенал» (55) и «Манчестер Сити» (53). Стоит сказать, что у подопечных Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.