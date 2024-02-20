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Стало известно будущее Мойеса в «Вест Хэме» слухи

20 Февраля 2024 • 14:26 Комментировать
Вест Хэм
...
Брентфорд
26.02 23:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не покинет лондонский клуб. Об этом сообщает Mirror Football.

По информации источника, «Вест Хэм» пока не планирует увольнять 60-летнего специалиста, несмотря на плохую форму команды и растущее давление со стороны фанатов.

Напомним, Мойес возглавляет «Вест Хэм» с 2019 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до предстоящего лета.

После 25 туров «молотобойцы» занимают девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 36 очков.

26 февраля «Вест Хэм» примет у себя дома «Брентфорд» в рамках 26-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

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