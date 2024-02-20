Баллак рассказал, где ожидает увидеть Клоппа

Известный в прошлом немецкий футболист Микаэль Баллак высказался на тему будущего Юргена Клоппа. Несколько недель назад специалист объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона.

«Конечно, в обычной карьере он однажды стал бы тренером сборной Германии. Все этого ждут. Он проделал отличную работу в «Ливерпуле», построил в клубе что-то действительно особенное. Теперь он находится в таком положении, что может сам решать, как построить карьеру. Он может тренировать любой клуб в мире – каждый был бы рад его видеть. Но он любит стабильность, и у него есть ценности.

У него есть спокойствие, чтобы не принимать быстрых решений. Ему может понадобиться в 10 раз больше времени, чтобы сделать выбор. Нам бы хотелось однажды увидеть его в сборной Германии, потому что у него есть качество и характер, символизирующие немецкие взгляды на футбол. Нам нужен такой лидер, как он. Когда он будет готов, фанатам это понравится», - сказал Баллак в программе Football’s Greatest.