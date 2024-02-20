«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 75 миллионов

«Манчестер Юнайтед» подыскивает замену центральному защитнику команды Рафаэлю Варану. Об этом информируют журналисты Teamtalk.

Как стало известно источнику, «красные дьяволы» нашли усиление в чемпионате Италии. Манкунианцы рассматривают кандидатуру защитника туринского «Ювентуса» Глейсона Бремера в качестве замены французу.

Ранее в прессе сообщалось, что потенциальный трансфер бразильского игрока оценивается примерно в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Бремер сыграл 24 поединка. Защитник забил два гола и получил пять желтых карточек.