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«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 75 миллионов

20 Февраля 2024 • 13:25 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» подыскивает замену центральному защитнику команды Рафаэлю Варану. Об этом информируют журналисты Teamtalk.

Как стало известно источнику, «красные дьяволы» нашли усиление в чемпионате Италии. Манкунианцы рассматривают кандидатуру защитника туринского «Ювентуса» Глейсона Бремера в качестве замены французу.

Ранее в прессе сообщалось, что потенциальный трансфер бразильского игрока оценивается примерно в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Бремер сыграл 24 поединка. Защитник забил два гола и получил пять желтых карточек.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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