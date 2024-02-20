Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере

Экс-полузащитник лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар назвал клуб, которому чаще всего отказывал в трансфере.

«ПСЖ» был клубом, который каждое лето проявлял интерес ко мне. Парижане хотели подписать меня из года в год. Я же всегда отвечал, что мой клуб во Франции – это «Лилль». Я никогда не перешел бы в другую команду из этой страны», - передает слова бельгийца PSG COMMUNITY.

Напомним, что Азар защищал цвета «Лилля» с 2007 по 2012 год. Затем в карьере звездного полузащитника были «Челси» и «Реал». За национальную сборную Бельгии Эден провел 126 матчей и забил 33 гола.