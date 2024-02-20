«Челси» намерен подписать Кейна

«Челси» планирует сделать попытку подписать нападающего «Баварии» Гарри Кейна следующим летом. Об этом сообщает Football.London.

По сведениям источника, шансы на переход 30-летнего футболиста в лондонский клуб возрастут, если в текущем сезоне ему не удастся выиграть с «Баварией» ни одного трофея.

Действующий контракт Кейна с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Баварии» 30 матчей, в которых забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Отметим, что до середины прошлого года Кейн выступал за лондонский «Тоттенхэм».