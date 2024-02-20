«Арсенал» выбрал нового нападающего

Нападающий итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзее может сменить Италию на туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты Sport Witness.

По сообщениям источника, в подписании 22-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» считаются главным фаворитом на игрока в летнее трансферное окно.

В 27 поединках текущего сезона Зиркзее записал на свой счет десять забитых мячей и пять результативных передач.

За «Болонью» Джошуа выступает с лета 2022 года. Срок контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро.