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Аканджи: «Не думаю, что матч с «Брентфордом» будет решающим»

20 Февраля 2024 • 11:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.18 X 7.80 2 17.00
Через 10 ч. 41 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. «Горожане» пока отстают от лидера чемпионата на четыре очка, но если команда сегодня обыграет у себя дома «Брентфорд», отставание сократится до одного пункта.

«Не думаю, что матч с «Брентфордом» будет решающим. Если мы выиграем, то будем отставать от лидера всего на одно очко. Затем нам предстоит сыграть с «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Нам предстоит сыграть много важных матчей. Команда должна быть к ним готова», – цитирует Аканджи официальный сайт «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мануэль Аканджи

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