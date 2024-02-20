Аканджи: «Не думаю, что матч с «Брентфордом» будет решающим»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. «Горожане» пока отстают от лидера чемпионата на четыре очка, но если команда сегодня обыграет у себя дома «Брентфорд», отставание сократится до одного пункта.

«Не думаю, что матч с «Брентфордом» будет решающим. Если мы выиграем, то будем отставать от лидера всего на одно очко. Затем нам предстоит сыграть с «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Нам предстоит сыграть много важных матчей. Команда должна быть к ним готова», – цитирует Аканджи официальный сайт «Манчестер Сити».